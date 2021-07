Desde hace unos años hay un pedido que une a los bonaerenses: el pedido por un hospital veterinario en aquellos municipios que cuentan con la grave problemática de sobrepoblación de animales.

En Hurlingham desde el espacio UNO presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para pedir por un "Hospital Veterinario Municipal". "La dificultad para llegar hasta zoonosis y el mal funcionamiento de esta entidad potencian el pedido de este nuevo nosocomio con atención gratuita", advirtieron a la hora de presentar la iniciativa de "Huellitas saludables".

Dicho proyecto consiste en la creación de un Hospital Veterinario Municipal ubicado estrategicamente en el distrito de facil acceso y que atienda las 24hs. Este lugar contara con almenos dos quirófanos y dos consultorios dada ala densidad animal del distrito. Tambien tendra un espacio destinado para "albergue temporario"para mascotas sin dueños y brindara un sistema de adopción seguimiento responsable.

En el caso del Municipio de Morón, los vecinos iniciaron una campaña para pedir por un Hospital Veterinario Público. "Es importante trabajar no solo en una tenencia responsable, sino también en considerar a la salud de los animales como una ámbito de salud pública", explicaron en la convocatoria.

Las firmas están siendo reunidas en: https://bit.ly/3j221Ml bajo el nombre de "Sumate dejá tu huella".

Por otra parte, en Ituzaingó están construyendo un Hospital Veterinario que genera gran expectativa en los vecinos y se estima que las obras finalizarán este año.

En el caso de Florencio Varela, se dio a conocer un proyecto, pero lo cierto es que no hay nada concreto y en las redes sociales los vecinos hacen escuchar su reclamo: "No tenemos un hospital para humanos q sea de rapida atención, uno se cansa de esperar en la guardia, ojalá el hospital veterinario sea una realidad funcional. Y también espero q los dueños irresponsables no lo usen para dejar cajas con crías, xq está gnt hueca no castra ,son un asco, para cerveza hay, pero para castrar no", señaló Alejandra Ribero.

Por su parte, la vecina Erika Flores expresó: "Yo creía que ya estaba echo x publicaciones que había visto hace un mes atras.. Es imprecionante la cantidad de perros abandonados, dueños que no hacen nada cuando las perras estan en celo.. muy triste lo que se vive en varela.. Y como siempre politicos mentirosos, mas aún cuando se acercan las elecciones".