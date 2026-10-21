a crecida del río Paraná genera preocupación en el sector turístico de Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, por su posible impacto en las reservas de cara a la próxima temporada. Mientras se monitorea la evolución del agua y se realizan tareas preventivas en la costa, los prestadores buscan llevar tranquilidad a quienes evalúan visitar la ciudad.

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Emanuel Berdullas, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Ramallo, explicó que publicó un video en redes sociales para mostrar las condiciones de la zona y evitar que la incertidumbre perjudique la actividad. En declaraciones reproducidas por el medio local La Radio Ramallo, señaló que los próximos 12 a 15 días serán importantes para seguir el avance de la creciente desde Corrientes. Además, indicó que trabajan junto con Defensa Civil para monitorear los niveles del río.

El dirigente advirtió que las reservas actualmente rondan apenas el 10%, cuando para esta altura del año suelen ubicarse entre el 35% y el 40%. Aunque las consultas de potenciales visitantes se mantienen, la incertidumbre demora las confirmaciones y genera preocupación entre los prestadores.

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Emanuel Berdullas, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Ramallo.

En paralelo, el Municipio lleva adelante trabajos preventivos en el paseo costero Viva el Río Leandro Mansilla, donde maquinaria pesada construye terraplenes de tierra para amortiguar un eventual avance de las aguas.

De acuerdo con los datos de Prefectura Naval Argentina publicados por La Radio Ramallo, al mediodía del 20 de octubre el Paraná registraba 2,23 metros en Ramallo, cuatro centímetros menos que el día anterior. La altura se encontraba por debajo del nivel de alerta, establecido en 3,50 metros, y del nivel de evacuación, fijado en 4 metros.

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Sin embargo, la situación era diferente en otros puntos de la cuenca. Rosario y San Nicolás registraban una tendencia ascendente, por lo que la evolución del río continúa bajo seguimiento. Las tareas en la costanera buscan anticiparse a un eventual aumento del nivel del agua.

La situación se suma a un contexto complicado para el turismo por las condiciones climáticas y los altos costos de funcionamiento. Berdullas calificó como muy malo el desempeño de septiembre respecto del mismo mes de 2025 y señaló que las lluvias, el frío y el precio de la energía eléctrica afectan a los alojamientos y establecimientos gastronómicos.

Ramallo se prepara ante la crecida del Paraná con terraplenes en la costanera.

“Las cosas valen lo mismo acá que en la costa del mar. Entonces perdemos competitividad con muchas cosas”, afirmó. También cuestionó el peso de las tarifas eléctricas para los complejos turísticos y aseguró que esos gastos dificultan sostener la actividad.

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Frente a este panorama, planteó la necesidad de reforzar la promoción de Ramallo y coordinar acciones entre el sector turístico, el Municipio y el comercio local. Entre las alternativas, destacó propuestas como el Pass Day y el Family Plan, que permiten disfrutar de instalaciones y servicios recreativos sin pasar la noche, con el objetivo de atraer visitantes de localidades cercanas.

El desafío, sostuvo, es atravesar la incertidumbre por la creciente, recuperar las reservas y consolidar una estrategia común que permita aprovechar el potencial turístico de Ramallo.