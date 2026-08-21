MetroGAS presentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad bajo el concepto "Crecimiento con Propósito", donde informó el balance de sus operaciones durante el ejercicio 2025 en su zona de concesión, que comprende a municipios de la región como Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

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Dentro de las principales innovaciones presentadas, la compañía integró una plataforma basada en inteligencia artificial, que funciona como un asistente en línea diseñado para contestar consultas puntuales sobre programas, metas y métricas del informe, buscando agilizar el acceso a la información técnica.

En lo referente a las tareas operativas de infraestructura en la vía pública, la firma dio continuidad al plan de renovación de cañerías, sustituyendo las antiguas estructuras de hierro fundido por ductos de polietileno. Esta labor busca reforzar los márgenes de seguridad en la red de distribución y reducir las emisiones fugitivas del sistema, se informó oficialmente.

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En la dimensión ambiental, la distribuidora registró una disminución del 3% en sus emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el período previo, sin contabilizar sanciones o multas en la materia. Asimismo, en el área corporativa informaron la obtención del Premio Nacional a la Calidad 2025 en la categoría de Grandes Empresas, producto de la revisión de sus procesos internos de gestión.

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