Una vecina de General Juan Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de mantener durante meses conversaciones con un perfil que suplantaba la identidad del reconocido actor estadounidense Kevin Costner. La maniobra terminó con dos transferencias bancarias por un total de $3.621.712,35.

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Según informó El Mensajero de La Costa, el contacto comenzó en TikTok durante 2025, cuando la mujer comenzó a seguir una cuenta que supuestamente pertenecía al actor. Ese perfil fue eliminado, pero en febrero de 2026 apareció otro con el mismo nombre que retomó la comunicación y le pidió continuar el intercambio a través de la aplicación Zanji.

Con el paso del tiempo, el delincuente logró ganarse su confianza y le hizo creer que se trataba del verdadero Kevin Costner. En ese contexto, le aseguró que si vendía su casa y le enviaba el dinero, él le compraría una nueva vivienda en Santa Marta, California.

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Además, le ofreció un supuesto "carnet de socio fanático" por el que debía abonar $3.600.000.

La mujer realizó dos transferencias a una cuenta del Banco UALABANK S.A.: una por $3.202.100 el 19 de mayo de 2026 y otra por $419.612,35 el 21 de mayo.

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Días después, comenzó a sospechar al encontrar comentarios de otros usuarios en TikTok que advertían que el perfil de Kevin Costner era falso y que se trataba de un estafador.

Al investigar la cuenta bancaria receptora, la víctima descubrió información sobre la entidad y confirmó que había sido engañada.

La denuncia dio origen a una causa caratulada como "Estafa", con intervención del fiscal Walter Mércuri, quien quedó a cargo de la investigación.