Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo en el cuello durante la madrugada de este sábado en Ingeniero White, partido de Bahía Blanca, en un hecho ocurrido a la salida de un pub. Por el crimen fue aprehendido un hombre de 25 años, quien quedó acusado del delito de homicidio.

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El episodio se produjo alrededor de las 5:30 en la esquina de San Martín y Plunkett, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron el fallecimiento de Santiago Vega, de 19 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el cuello.

Según las primeras averiguaciones, la víctima habría mantenido una pelea con otro hombre en las afueras de un pub de la zona. En ese contexto, recibió un disparo presuntamente efectuado por el agresor, que escapó inmediatamente a bordo de un Volkswagen Gol.

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La fuga terminó pocos minutos después, cuando el vehículo chocó contra la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico. Los efectivos policiales aprehendieron a Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, señalado como el presunto autor del homicidio.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola calibre .22 que se encontraba en el interior del automóvil y que será sometida a las pericias balísticas correspondientes para determinar su vinculación con el crimen.

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En tanto, personal de Policía Científica realizó tareas periciales tanto en la escena del asesinato como en el lugar de la detención, mientras que la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, que buscará esclarecer las circunstancias en las que se produjo el violento episodio.