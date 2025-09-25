Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez el viernes en La Matanza. Cuatro días después, sus cuerpos aparecieron descuartizados en una casa de Florencio Varela, en lo que la Justicia investiga como un triple crimen vinculado al narcotráfico.

Una vecina, una mamá joven y una adolescente que iba al templo

En los monoblocks de La Tablada, Brenda era “la piba que trabajaba en el kiosco 24 horas del 19”. Morena, su prima, vendía ropa, chocolates y lo que pudiera conseguir para sumar ingresos. Lara vivía con su abuela en el complejo 4y5 y cada semana iba al templo evangélico “Cristo la Salvación”.

Antes de ser víctimas de un asesinato brutal, las tres jóvenes eran parte de la vida cotidiana del barrio. Sus fotos circularon en redes sociales y hasta se imprimieron remeras con la frase “Si las buscamos no desaparecen”, mientras sus vecinos cortaban la rotonda de La Tablada reclamando por su aparición.

El hallazgo en Florencio Varela

Este miércoles se confirmó lo peor. Los investigadores rastrearon los celulares de las chicas y dieron con una vivienda en la esquina de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone (Florencio Varela). Allí encontraron los cuerpos. La pista clave fue una Chevrolet Tracker blanca, registrada por cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Matanza, que había trasladado a las víctimas desde el barrio hasta la casa del horror.

El dolor en el barrio

Vecinos y familiares denunciaron demoras en la búsqueda. “A mí lo que me da más bronca es que no la buscaron. Si no era por los medios, no las buscaban”, contó Jimena, amiga de Brenda. Otro grupo de allegados señaló a la Policía Bonaerense y a la Justicia por la falta de respuesta rápida ante la denuncia de desaparición.

Las marchas se multiplicaron en La Tablada y en otros puntos del conurbano. “¿Por qué todos hablan de lo que hacían las chicas en vez de hablar de lo que les hicieron?”, cuestionó Alicia, una vecina que decidió acompañar a las familias.

La investigación judicial

El caso quedó en manos del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere. La principal hipótesis apunta a una venganza narco en manos de una banda vinculada a la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que se trató de un asesinato “premeditado” y “profesional”. “Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco”, señaló.

Mientras tanto, en La Matanza el dolor se mezcla con la bronca. La rotonda de La Tablada, que días atrás pedía la aparición de las chicas, hoy se convirtió en un clamor por Justicia.