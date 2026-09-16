Tres sospechosos acusados de participar en el robo y crimen de David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, en José C. Paz fueron detenidos tras varios allanamientos.

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La Policía bonaerense, a través de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín - SubDDI José C. Paz, concretó en las últimas horas ocho allanamientos donde se lograron las detenciones y el secuestro de la moto y las prendas usadas al momento del robo.

El hecho delictivo en el que fue asesinado el joven ocurrió el 7 de septiembre sobre la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, cuando David Elías fue abordado por motochorros que intentaron sustraerle su moto Honda XR 150.

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Ante la resistencia de la víctima, los delincuentes efectuaron disparos, provocando su caída, por lo que aprovecharon y le sustrajeron el rodado, para luego darse a la fuga. La víctima fue trasladada por el SAME al Hospital Mercante con una herida de arma de fuego, donde posteriormente falleció.

En el lugar, la Policía Científica secuestró una vaina calibre 22. y, través del relevamiento y análisis de cámaras de seguridad del COM y privadas, tareas de campo, seguimiento del recorrido de fuga y testimonios recabados, los investigadores lograron establecer el derrotero de los autores.

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Con los objetivos localizados, se pudo individualizar a los sospechosos y los domicilios vinculados por lo que, con intervención de la UFI N°18 de San Martín y, por incompetencia, de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín a cargo de Paola Campos, y del Juzgado de Garantías interviniente, este miércoles 16 de septiembre se concretaron los allanamientos.

Los tres aprehendidos son uno de 19, de nacionalidad uruguaya y otro de 20, imputados por homicidio agravado y un menor de 16, imputado por haber facilitado la moto utilizada para perpetrar el hecho.

A su vez, se incautó un motovehículo marca Honda modelo Wave 110 cc negro con guardabarros delantero blanco, sin dominio colocado, identificada como la utilizada en el hecho.

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Una caja térmica forrada con logos de la aplicación "Pedidos Ya", un casco gris con vivos rosa y violeta, prendas de vestir, un celular, dos chapas patentes de moto con pedido de secuestro activo por robo de fechas 05/04/2023 y 03/02/2025, sumado a dos cascos negros similares a los utilizados en el hecho.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, quien avaló lo actuado y dispuso las diligencias de rigor.