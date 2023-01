El fundador del Náutico Arsenal Zárate Rugby, Bernardo Ditges, el club donde jugaban los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en 2020, defendió a los imputados al decir que "no son asesinos" y que la muerte del joven de 18 años "fue un accidente".

"Lamentablemente peleas hay, hubo y van a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Decir que estos chicos forman un grupo que fue a matar es una payasada total", afirmó en diálogo con Radio con Vos.

No obstante, aclaró que "se tiene que condenar a los culpables, pero como cualquier juicio. Tiene que ser condenado por el juez, los testigos y no por la parte mediática". "No son asesinos. Mataron a una persona y tienen que pagar. No fueron los ocho", concluyó.

Ditges dijo que los "conocía de la ciudad" de Zárate y que jugó al rugby con Máximo Thomsen, Mauro Pertossi y "el papá de (Enzo) Comelli es amigo de la infancia". "Los papás y ellos son excelentes", describió y agregó "que no son familias del poder".

"No salían a atacar, no son perros. Se peleaban. Hay gente que se pelea más y otra que se pelea menos. No son personas que salían a atacar", continuó con su razonamiento. "Todos los que estaban filmando, y tienen las evidencias, son partícipes también. En vez de estar con la camarita divirtiéndose viendo cómo lo estaban matando, tendrían que haber dejado la camarita y parar la pelea", opinó.

Al respecto, Ditges apuntó contra uno de los custodios del boliche "Le Brique" que declaró en el juicio: "Había un patovica que se largó a llorar en el juicio. ¿Un tipo de dos metros no se puede meter a separar?".