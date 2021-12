Sandra, la tía del adolescente Luciano Olivera, asesinado en Miramar por el efectivo de la Policía Bonaerense, Maximiliano González, dijo que “a mi sobrino hacía dos días que lo venían hostigando”. En declaraciones a Radio Provincia dijo que "estamos esperando todo y que se haga Justicia porque la mamá y el papá están destrozados”.

La mujer agregó que “hicimos una marcha para evitar disturbios. Tenemos programada una marcha de silencio pero por ahora no se va a hacer. No sé quienes son los que hicieron los disturbios el viernes”. Explicó que "cuando mi sobrina (la madre de Luciano) llegó al lugar todos le decían que había sido un accidente pero ella se dio cuenta mucho tiempo después que el nene tenía un tiro".

"Al nene hacía días que lo venían hostigado. Él no era un delincuente, no portaba un arma y si ven el video se van a dar cuenta que venía despacio", agregó Sandra. Y señaló: "acá siempre la Policía te tiene de punto por si llevás gorrita o no tenés casco, pero hay otros que andan en moto como si nada. La mayoría de los efectivos no están capacitados psicológicamente para usar un arma”.

Por último, la tía del joven fallecido sostuvo que “esto es algo que ya superó todo, a mí no me van a venir a decir que se le escapó un tiro” y añadió que “nadie tiene derecho a matar a una criatura o sacar un arma como lo hizo el policía". "El policía es un asesino y tiene que pagar como también tienen que pagar todos sus cómplices", concluyó la mujer.