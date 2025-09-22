De Francesco había sido visto por última vez el miércoles por la noche, cuando salió de su casa ubicada en Valentín Alsina al 1000, Zárate. Su familia denunció la desaparición y comenzó un operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo en un campo en las afueras de la ciudad, cerca de la Ruta 9.

Entre los involucrados en el asesinato hay una mujer policía de la Bonaerense y un hombre que trabaja en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ), una patrulla local. Este último acusado había sido exonerado de la fuerza hace dos años por la muerte de un policía en una carbonera, en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193.

Después detuvieron a un tercer involucrado; todos quedaron registrados en videos. El cuarto sospechoso fue arrestado cuando intentaba fugarse a la provincia de Misiones, en las últimas horas de este domingo.

