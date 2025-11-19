El robo había ocurrido el pasado 13 de noviembre en el partido de San Vicente cuando ladrones ingresaron al domicilio del jubilado Edgardo Manuel Pino, de 79 años, del ubicado sobre la calle 9 de Julio. Cuando la Policía acudió al lugar halló a la víctima en su cuarto, maniatada y sin signos vitales.

En las últimas horas, el hecho parece haberse esclarecido con la detención de cinco personas, entre ellos dos policías.

En la casa constataron que faltaba la moto perteneciente al jubilado, motivo por el cual se dio inicio a una investigación. La autopsia reveló que la víctima se encontraba atada de pies y manos, mientras que en su cuello poseía una prenda roja y amordazado con un trapo. Aun así, no se observaron lesiones a simple vista, mientras que la data de muerte es de 12 a 24 horas antes del hallazgo.

Según informó NA, con el análisis de las cámaras de seguridad privadas y públicas se logró constatar que el 10 de noviembre, días antes del hecho, Pino estuvo en el Club General B. Mitre jugando a las cartas con un sujeto, identificado como expolicía, y luego se presentó el hermano, un exonerado de la fuerza en 1996 con antecedentes penales.

Minutos después, los hermanos fueron captados ingresando al domicilio de la víctima mientras no se hallaba, hasta que, pasadas las 22.00, Pino llegó a su casa en su moto. Recién hubo movimientos una hora después cuando se visualizó el egreso de los dos acusados, quienes se fugaron en el rodado.

Con los elementos colectados, los investigadores entienden que el hermano actuó como “marcador” para los delincuentes, que luego ingresaron a dicha vivienda. Asimismo, a la causa se aportaron testimonios de allegados, quienes mencionaron que una mujer, mantenía relaciones íntimas con la víctima a cambio de dinero.

La acusada fue ubicada en el lugar previo al hallazgo del cuerpo, ocasión en que habló con una vecina preguntándole sobre el jubilado. De este modo, se realizó un allanamiento en la vivienda de ella, a quien se aprehendió, secuestrando dos celulares.

De las tareas desplegadas y elementos colectados, se obtuvieron otros cuatro procedimientos, los cuales concluyeron con la detención de los hermanos.

En las últimas horas también se realizaron operativos en las viviendas de dos personas, presuntos autores materiales, uno fue detenido, y la pareja de uno de ellos por encubrimiento.

En el caso interviene la UFI descentralizada N°1 y el Juzgado de Garantías N°8 de San Vicente.