Benjamín Nazareno Zucarelli, de 23 años, prestaba servicios en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y fue asesinado durante un enfrentamiento con una banda narco, un hecho por el que ahora hay un detenido.

Sus restos eran velados en una iglesia de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, y luego sepultados en el Cementario local.

Su novia, también perteneciente a la Policía, compartió en redes su pedido de justicia y que se aclare el accionar policial. "Necesito saber la verdad, quién era la compañera que estaba con Benja en el móvil, Benjamín fue el único herido donde estaban los supuestamente 5 que estaban en el móvil con él, por qué mienten por qué juegan con la vida de la gente", asegura.

Y agrega: "es verdad que somos un número más y que no les importa una mierda nada ni la memoria de Benjamín el chico más bueno que había en este mundo, necesito saber quién estaba en el móvil con él... El jefe nos dice, el dió la vida por sus compañeros gracias a él se salvaron sus 4 compañeros más y dónde están? Donde están los demás heridos? Estuve en el hospital y no había familiares de ningún herido no había nadie éramos los únicos, porque donde figuran los demás?"

Fuentes del caso indicaron que ambos policías habían sido asignados para patrullar el área lindera a un cementerio abandonado que, en las últimas semanas, se había convertido en punto de concentración de varios traficantes que se dedicaban a comercializar drogas.

Tanto la víctima como su compañera advirtieron la presencia de un grupo de sospechosos que realizaban una operación de venta de estupefacientes. Pero cuando se acercaron para identificarlos, los delincuentes abrieron fuego contra el patrullero.

"Su compañera se quedó en el móvil y lo agarraron de atrás lo entraron arrastrando como un perro a la villa le metieron 4 balazos le sacaron el arma y el chaleco antibalas y su compañera se asustó y se fue, le hicieron una emboscada mi Benja ya no está con nosotros la persona más buena que Dios me pudo prestar para ser feliz en este mundo", lamentó.

De acuerdo al relato de la joven en distintas publicaciones en las redes, ella y Benjamín se conocían desde los 14 años y habían conseguido con el tiempo ahorrar algo de dinero los dos para mudarse a vivir juntos y comprarse un auto. Hace poco más de un año, en marzo de 2021, la víctima se unió a la fuerza.

Luego del tiroteo, por lo menos 22 efectivos llegaron al lugar para perseguir a los agresores. Dentro del predio, los policías detuvieron a un sospechoso, de 17 años, identificado como Ezequiel M. con un chaleco antibalas y una pistola 9 mm.

Uno de los sospechosos había posteado, en los últimos días, una foto en la que aparece con un fusil de asalto, rodeado por algunos de sus cómplices. Se trataría de un mensaje dirigido a bandas rivales, que pelean por quedarse con el área del cementerio abandonado.

Después de rastrillar el predio, de pastizales altos y sin iluminación, los policías encontraron una mochila con handys y municiones.