El cuerpo de Aarón Carlos Manuel González Rodríguez, de 46 años, fue hallado enterrado en el fondo de su vivienda de Las Toninas, partido de La Costa, y por el crimen detuvieron a un empleado de su confianza y a otra persona.

Todo comenzó con el paradero desconocido de González Rodríguez, hijo del dueño de la reconocida fábrica de pastas del lugar, "El Raviolito". Según un amigo, no lograba comunicarse con él desde hacía más de un mes y medio.

El denunciante relató que solo recibía mensajes de texto en los que su amigo le pedía dinero y decía estar en Brasil, pero nunca enviaba audios ni fotos, alegando problemas con el teléfono.

Las sospechas crecieron cuando Migraciones confirmó que el comerciante nunca había salido del país. A partir de ese dato, los investigadores centraron la pesquisa en el entorno más cercano y en un empleado, de 35 años, que había quedado a cargo de los bienes, la casa y los vehículos de la víctima. Su relación era cercana e incluso habían conformado un grupo musical.

La víctima y el principal sospechoso tenían una banda

Con la intervención de la Fiscalía Descentralizada N.º 2 de La Costa, a cargo del fiscal Martín Prieto, y tras una serie de diligencias en una vivienda de calle 36 casi 1, los efectivos de la DDI Dolores y la SDDI La Costa encontraron el cuerpo enterrado en el fondo de la propiedad.

El detenido habría confesado el crimen a su pareja

En otro de los allanamientos, realizado en un domicilio de calle 36, los detectives hallaron al sindicado acompañado por su pareja. Según detallaron los investigadores, durante el procedimiento, la mujer declaró que su pareja —bajo un evidente estado de

consumo de estupefacientes— le había confesado haber perpetrado el homicidio del comerciante y haberlo enterrado en el fondo del domicilio en el que vivían ambos en La Costa. La pareja del sospechoso aseguró no creerle en su momento debido a su afectada

condición.

La causa, que inicialmente se investigaba como “averiguación de paradero”, fue recaratulada como “homicidio y robo agravado por codicia”. Los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias forenses y las tareas de investigación bajo reserva judicial. (Fuentes: FM La Marea y Telégrafo)