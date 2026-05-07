El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, advirtió sobre la grave situación que atraviesa el sector minero y cementero, luego de que Loma Negra decidiera paralizar uno de sus hornos durante los próximos seis meses en medio de la caída de la demanda y el freno de la obra pública.

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Según publicó el medio local Verte.tv, el dirigente gremial aseguró que el panorama para la actividad es cada vez más complejo y alertó por el impacto que esto tendrá sobre el empleo en toda la cadena productiva.

“Si bien todos los años los hornos se paran por una cuestión de mantenimiento, lo que está sucediendo ahora es consecuencia directa del freno de la obra pública”, sostuvo Santillán.

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El titular de AOMA explicó que Loma Negra tendría actualmente más de 750 mil toneladas acumuladas fuera de los silos y señaló que la empresa no sólo reducirá la producción, sino que concentrará sus tareas en molienda y embolsado.

“Se habla de que van a parar seis meses los hornos. No van a producir, sino que van a concentrarse en el sector de molienda y embolsado”, detalló. Santillán también describió una situación similar en Cementos Avellaneda, donde la producción cayó drásticamente.

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“Tienen tres líneas de cemento para embolsar que trabajaban las 24 horas, seis días a la semana, y hoy con un turno por día en una sola línea alcanzan a cubrir la demanda”, afirmó.

El dirigente remarcó que la baja de actividad tendrá consecuencias directas sobre cientos de trabajadores vinculados al proceso productivo. “Se va a necesitar mucha menos mano de obra. Todo lo que es trituración, transporte de piedra y las tareas que están detrás del horno también se paran”, explicó.

En ese contexto, Santillán advirtió que la crisis podría profundizarse si no hay una reactivación económica en el corto plazo. “Nos queda un camino bastante difícil por delante si esto no se reactiva”, sostuvo, y volvió a responsabilizar al freno de la obra pública por la situación del sector.

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Además, alertó sobre el impacto general que tendría una paralización más amplia de la industria cementera. “Es visible que se terminen de parar todos los hornos que producían el 66 % del cemento del país, con consecuencias para los trabajadores dentro de la planta y también para el transporte y todas las actividades que giran alrededor de la minería”, expresó.

El titular de AOMA también manifestó preocupación por la falta de reacción de algunos trabajadores frente al escenario actual.

“Es sorprendente que estén viendo con buenos ojos esta situación o que no estén alarmados. En la piedra ya sabemos la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron y entiendo que esto va a venir en la misma sintonía con los trabajadores del cemento”, señaló.

Sobre el futuro de Loma Negra y la llegada de nuevos inversores, Santillán reconoció incertidumbre respecto del rumbo que podría tomar la compañía.

“Este nuevo inversor compró una deuda y ahora hay que ver cómo se posiciona en el mercado, qué es lo que va a pasar, pero lamentablemente tenemos un panorama muy, muy fulero”, concluyó.