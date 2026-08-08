La crisis del transporte público de pasajeros en Necochea sumó un nuevo capítulo y volvió a poner en alerta a los trabajadores. Los choferes percibieron solamente el 50% del salario correspondiente a julio y todavía tienen pendiente el pago del aguinaldo.

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La empresa propuso cancelar el sueldo anual complementario adeudado mediante seis cuotas mensuales, pero la alternativa fue rechazada de manera contundente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) durante una audiencia realizada este jueves 6 de agosto en la delegación local del Ministerio de Trabajo.

Tras el encuentro, Gastón Urrutia, referente de UTA Mar del Plata, dialogó con el medio local NdeN y brindó detalles sobre la situación de los trabajadores, las negociaciones y la incertidumbre que atraviesa al sistema.

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Rechazo al aguinaldo en seis cuotas

Uno de los principales puntos discutidos durante la audiencia fue la deuda correspondiente al aguinaldo.

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Según explicó Urrutia a NdeN, la empresa planteó dividir el pago pendiente en seis cuotas mensuales. “Ellos propusieron pagarlo en seis cuotas mensuales, nosotros lo rechazamos rotundamente”, afirmó el dirigente gremial.

La postura fue trasladada también a los trabajadores. Desde UTA informaron que dejaron asentado ante el Ministerio de Trabajo que no aceptarán la modalidad propuesta por la empresa.

Sin embargo, el diálogo continuará abierto con el objetivo de encontrar una alternativa que permita destrabar la situación sin llegar a una medida de fuerza.

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“Seguimos en una mesa de diálogo para que mejore la oferta y no llegar a un posible conflicto”, señaló Urrutia.

El aguinaldo no es la única deuda que preocupa a los trabajadores del transporte necochense.

De acuerdo con lo informado por UTA, la empresa abonó solamente la mitad del sueldo correspondiente a julio. El porcentaje restante sería completado de manera semanal a partir de los fondos obtenidos mediante la recaudación del servicio.

Desde el gremio aseguraron que conocen el monto ingresado por subsidios y señalaron que esos recursos alcanzaron para cubrir únicamente el 50% de los salarios.

De esta manera, los choferes continúan esperando completar sus haberes mientras, en paralelo, reclaman una solución para el aguinaldo adeudado.

La expectativa por un boleto de $1.900

En medio de las dificultades económicas que atraviesa el sistema, otro de los factores que aparece en la negociación es el valor del boleto.

Según la comunicación transmitida por UTA a los trabajadores, la empresa espera que se concrete el aumento de la tarifa hasta los $1.900, una modificación que se encuentra en trámite.

La expectativa empresarial es que una mayor recaudación permita incrementar los fondos disponibles para afrontar los compromisos salariales pendientes.

Sin embargo, por el momento, los trabajadores continúan dependiendo de pagos parciales para completar sus salarios.

“No vemos una posibilidad de mejora inminente”

La situación genera preocupación entre los representantes de los choferes. En diálogo con NdeN, Urrutia fue contundente al analizar el escenario que enfrentan los trabajadores.

“Para los trabajadores no vemos una posibilidad de mejora inminente, todo lo contrario”, sostuvo.

El referente de UTA Mar del Plata aseguró que el gremio seguirá participando de las instancias de negociación y que la intención es encontrar una salida que permita evitar que el conflicto se profundice.

Desde el sindicato también buscaron transmitir cautela a los trabajadores y evitar expectativas que luego no puedan cumplirse.

“No vamos a prometer fantasías y llenarles los oídos con promesas que no podamos cumplir”, expresaron desde UTA.

La incertidumbre por el futuro de la concesión

Desde UTA siguen de cerca el procedimiento y aguardan además una nueva convocatoria en el Concejo Deliberante para abordar la emergencia que atraviesa el sistema.

Urrutia explicó a NdeN que consultó por una eventual reunión con los concejales y recibió como respuesta que le comunicarían una fecha.

El gremio pretende que el debate no se limite a las deudas salariales actuales, sino que también contemple qué ocurrirá con el servicio y con las fuentes laborales cuando finalice la concesión.

“La realidad es que no se presenta nadie”

Uno de los mayores interrogantes está relacionado con la posibilidad de que la licitación finalice sin empresas interesadas en hacerse cargo del servicio.

En ese sentido, Urrutia lanzó una fuerte advertencia: “La fecha no cambia la realidad y la realidad es que no se presenta nadie”, afirmó en diálogo con el medio local.

El dirigente aclaró que el proceso todavía debe finalizar para conocer formalmente el resultado, pero consideró necesario comenzar a discutir alternativas antes de llegar a esa instancia.

“Después de ahí van a tener que poner las pelotas arriba de la mesa todos: concejales, Ejecutivo, la empresa, nosotros mismos”, sostuvo.

El escenario plantea así dos problemas vinculados entre sí: en lo inmediato, la deuda salarial que afecta a los choferes; a mediano plazo, la incertidumbre sobre la continuidad del servicio y los puestos de trabajo.

Por ahora, UTA mantiene abierta la negociación y no anunció medidas de fuerza. El objetivo del gremio es mejorar la propuesta empresarial y evitar que la situación derive en un conflicto mayor.