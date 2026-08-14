El transporte público de pasajeros de Tandil atraviesa una situación crítica y podría sufrir modificaciones en sus frecuencias desde la próxima semana. La Cámara de Transporte de Tandil advirtió que si no aparecen respuestas inmediatas a sus reclamos, deberá racionalizar los servicios para garantizar la continuidad de las prestaciones.

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La advertencia fue formalizada mediante una nota enviada a la presidenta de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, María Luján Fiego. El documento, firmado por el titular de la Cámara, Daniel Albanese, expone el malestar del sector empresarial ante la falta de avances para abordar el incremento de los costos operativos.

Los transportistas calificaron la situación como una “búsqueda desesperada” para preservar los recursos económicos disponibles, con el objetivo prioritario de asegurar la compra de combustible y cumplir con el pago de los salarios de los trabajadores.

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Reclamo por falta de respuestas

En la presentación, la Cámara manifestó su preocupación por la “absoluta falta de respuestas” de la Comisión de Transporte y recordó que ya había elevado planteos similares el 11 de mayo y el 15 de julio.

Según señalaron los empresarios, hasta el momento no fueron convocados a una reunión para analizar la situación, pese a la gravedad que atraviesa el sistema.

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El sector reclama la conformación urgente de una mesa de trabajo para discutir la actualización de los mayores costos que enfrenta el servicio y avanzar en medidas que permitan sostener el funcionamiento del transporte público.

Entre los pedidos también se encuentra la declaración de la Emergencia del Transporte Público en Tandil, una herramienta que, según los empresarios, permitiría afrontar el escenario actual y encontrar alternativas para evitar un deterioro mayor.

La principal preocupación para los usuarios pasa por el impacto que podría tener la medida anunciada. La Cámara fue contundente al señalar que, si continúan las indefiniciones, la reducción de servicios comenzará a aplicarse desde la semana entrante.

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La racionalización implicaría modificaciones en las frecuencias de los colectivos y tendría un impacto directo sobre los pasajeros que utilizan diariamente el sistema para trasladarse por la ciudad.

Desde el sector empresario sostienen que la situación económica ya no permite seguir postergando definiciones y que las compañías necesitan contar con previsibilidad para afrontar los principales gastos del servicio.

La prioridad, según plantearon, es garantizar dos aspectos considerados esenciales para mantener las unidades en circulación: el abastecimiento de combustible y el pago de los salarios.

El Concejo Deliberante, ante una definición

El conflicto quedó ahora en manos de la Comisión de Transporte del HCD, que deberá evaluar los reclamos y determinar si convoca a los empresarios para intentar destrabar la situación.

La Cámara de Transporte insiste en que se necesita una respuesta inmediata y una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones concretas antes de que la racionalización termine afectando a los usuarios.