La crisis financiera del transporte público en Tandil amenaza con derivar en un paro que afectaría a miles de pasajeros. Según informó el medio LaVozdeTandil, dos de las empresas que prestan el servicio urbano confirmaron que no están en condiciones de pagar la totalidad de los salarios y el medio aguinaldo, por lo que la Cámara de Transporte solicitó al Municipio una asistencia económica urgente de 40 millones de pesos.

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El pedido fue presentado formalmente mediante una nota firmada por el presidente de la Cámara de Transporte, Daniel Albanese, quien solicitó un adelanto de 20 millones de pesos para cada una de las empresas Transporte Nueve de Julio S.A. (Línea 500) y La Nueva Movediza Transportes S.A. (Línea 502).

Desde el sector explicaron que, si bien las compañías recibieron recientemente el atributo social federal correspondiente a abril de 2026 y el aporte local depositado por el Municipio, los fondos resultan insuficientes para cubrir los compromisos salariales debido al incremento de los costos operativos y la caída del poder adquisitivo de esos recursos por la inflación.

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El principal reclamo apunta al atraso en los fondos enviados por Nación, ya que el subsidio percibido corresponde a varios meses atrás y fue calculado con una tarifa muy inferior a la vigente, lo que generó un importante desfasaje financiero.

Las empresas sostienen que el dinero solicitado no representa un subsidio adicional, sino un adelanto de fondos para atravesar el actual bache económico. Además, remarcaron que el monto requerido es menor al solicitado en otras oportunidades.

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Si el Municipio no concede el auxilio económico, las líneas 500 y 502 podrían paralizar el servicio por la imposibilidad de afrontar los pagos.

El conflicto, además, podría extenderse al resto del sistema de transporte, ya que se espera que los demás trabajadores nucleados en la UTA Tandil acompañen la medida en solidaridad, lo que derivaría en una paralización total del transporte urbano y afectaría la movilidad de más de 55.000 usuarios diarios.

Mientras tanto, desde la Cámara de Transporte señalaron que el intendente no se encontraba en la ciudad al momento de la presentación del pedido, aunque manifestaron su expectativa de obtener una respuesta en las próximas horas.

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"Esperamos que la respuesta sea favorable para evitar el perjuicio a los usuarios", expresaron fuentes del sector, mientras el Gobierno municipal analiza el requerimiento que podría ser determinante para evitar una nueva interrupción del servicio.