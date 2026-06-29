El transporte público de pasajeros de Necochea atraviesa una importante crisis. Desde las 0 horas de este lunes 29 de junio, los trabajadores de Micro Ómnibus Nueva Pompeya SRL iniciarán una retención total de tareas en reclamo por el pago de salarios adeudados, por lo que la denominada Línea Verde dejará de prestar servicio hasta que se regularice la situación.

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La medida impactará de manera directa en miles de vecinos que utilizan diariamente los colectivos para trasladarse a sus trabajos, establecimientos educativos, centros de salud y distintos puntos de Necochea y Quequén.

Según publicó el medio NdeN, el escenario genera aún mayor preocupación por versiones que circulan entre los trabajadores. Fuentes consultadas por ese portal local señalaron que a los choferes les habrían informado que no cobrarán los haberes pendientes, que la empresa proyectaría presentar la quiebra y que no participaría de una nueva prórroga del servicio.

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Hasta el momento no existe una comunicación oficial de Nueva Pompeya que confirme esa eventual presentación judicial. "Los colectivos verdes no cobraron. De hecho, ya les dijeron que no van a cobrar más, que van a presentar quiebra y que no se van a presentar a la nueva prórroga", indicaron fuentes vinculadas al sector citadas por NdeN.

El conflicto también alcanzará a la Compañía de Transporte Necochea. Sus trabajadores realizarán este lunes reuniones informativas en respaldo a los choferes de la Línea Verde y para analizar la situación general del sistema.

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Como consecuencia de esos encuentros, podrían registrarse demoras o alteraciones en los recorridos y las frecuencias de esa empresa. Entre los trabajadores crece el temor de que el conflicto se extienda al resto del servicio. "No estamos lejos de estar en poco tiempo en el lugar de los chicos", expresaron en referencia a los empleados de Nueva Pompeya.

La crisis se produce en un contexto de fuertes dificultades para el transporte urbano local. Días atrás, las empresas habían advertido que el valor del boleto resultaba insuficiente para sostener la operación y solicitaron elevar la tarifa plana a $2.300. También habían señalado que, sin cambios en las condiciones económicas, sería muy difícil continuar prestando el servicio o participar de la futura licitación.

Los actuales contratos vencen en los primeros días de julio, mientras el Municipio avanza con el proceso para adjudicar la concesión del transporte público durante los próximos 20 años.