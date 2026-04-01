A partir de la baja de la coparticipación Arranz sugirió la posibilidad de que la Provincia de Buenos Aires implemente una cuasimoneda para poder enfrentar los pagos y obligaciones. En este marco explicó que, en forma interanual, Monte Hermoso registra incrementos que no logran compensar la inflación real.

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“El problema no es solo pagar sueldos. Para llegar, tendríamos que dejar de pagar seguros, precarizar la salud, olvidarnos de la educación y aun así no llegaríamos”, dijo el Intendente al medio Infocielo para graficar el nivel de ajuste que implicaría sostener las cuentas sin asistencia adicional.

En este sentido, Arranz planteó la posibilidad de reeditar mecanismos similares a los Patacones, los bonos utilizados como cuasimoneda durante la crisis de 2001. No obstante, aclaró que esta idea no fue presentada oficialmente ante Provincia.

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