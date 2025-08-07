Crisis en el Garrahan: La oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría
En la segunda derrota legislativa del día para Javier Milei, la Cámara Baja avanzó con la media sanción del proyecto que declara la emergencia en pediatría. El debate terminó con 159 votos positivos, 67 en contra y 4 abstenciones, lo que representa una mayoría agravada de dos tercios. Antes la oposición había impuesto el aumento del financiamiento educativo universitario.
La iniciativa avalada este miércoles por la noche en Diputados y elaborada en medio de la crisis del Garrahan y el conflicto con los residentes, contempla -por dos años- la asignación “prioritaria e inmediata” de recursos presupuestarios al sector, declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad” y dispone que se garantice “su funcionamiento pleno y sostenido”.
Además, establece la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
Por otro lado, propone una recomposición inmediata de los salarios del personal de salud -incluidos los residentes-, la cual “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”. La iniciativa, elaborada en medio de la crisis del hospital Garrahan y el conflicto con los residentes, contempla -por dos años- la asignación “prioritaria e inmediata” de recursos presupuestarios al sector, declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad” y dispone que se garantice “su funcionamiento pleno y sostenido”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión