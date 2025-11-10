La crisis en el Hospital Naval Puerto Belgrano ubicado en el municipio de Coronel Rosales, atraviesa una crisis salarial. Profesionales de la salud amenazaron con suspender la atención debido a la deuda que mantiene la Fundación Sanidad Naval Argentina (FUSANA), mientras el gremio estatal ATE Punta Alta declaró el estado de alerta y asamblea permanente.

“No vamos a permitir que el Hospital Naval cierre”, advirtió el secretario general de ATE Punta Alta, Pablo Mendoza, quien denunció la situación de “crisis insostenible” que atraviesan tanto el hospital como el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Según relató Mendoza, médicos y profesionales de la salud llevan cuatro meses sin cobrar sus salarios. Tras amenazar con un paro el pasado viernes, lograron que se abonaran dos meses adeudados, aunque la situación sigue siendo crítica. “Con el correr de las semanas, esto se torna cada vez más complicado. Es triste, preocupante y ya roza lo inmoral”, expresó el dirigente sindical.

Si bien este lunes la atención en el nosocomio se desarrollaba con normalidad, no se descartan nuevas medidas ante la falta de respuestas concretas. Además de los salarios atrasados, existen deudas con proveedores que también reclaman el pago de cuatro meses pendientes, lo que compromete la provisión de insumos y servicios básicos.

Mendoza apuntó además contra el Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, al afirmar que “el ministro está pensando más en su banca en la Cámara de Diputados que en solucionar los problemas que afectan a IOSFA y al Hospital Naval”.

Finalmente, el referente gremial alertó sobre un posible proceso de vaciamiento institucional:

“Si se profundizan los actuales problemas y el gobierno nacional continúa con estas políticas, el hospital pasará a ser una simple sala médica. No lo vamos a permitir.”