Residentes y profesionales del Hospital Posadas realizaron una protesta para visibilizar lo que describen como una situación crítica en el principal hospital público del país. Denuncian salarios insuficientes, sobrecarga laboral, recortes en residencias, falta de insumos y fallas en equipamiento esencial.

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“Hace un año que no nos aumentan el sueldo, no hay diálogo con el Ministerio de Salud, faltan insumos y hay despidos”, señaló una médica residente de terapia intensiva.

Según los testimonios, las condiciones de trabajo incluyen guardias de 24 horas que, con el nuevo esquema, podrían extenderse aún más. “Son casi 30 horas seguidas sin dormir atendiendo pacientes críticos”, explicaron.

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Los residentes también remarcaron la situación salarial: “No llego a ganar ni un millón de pesos siendo R4. Antes no llegábamos a fin de mes, ahora no llegamos ni a la mitad”.

Todo el apoyo a Residentes del Hospital Posadas. Denuncian salarios de pobreza, recorte de puestos de trabajo y largas jornadas laborales que afecta a ellos como médicos y a pacientes deteriorando la calidad de la salud

Docentes junto a la comunidad rodeamos de apoyo pic.twitter.com/GaMFT4Ie7a — Jorgelina Esteche (@EstecheJor) May 6, 2026

Otro de los puntos más graves es la falta de equipamiento. Aseguran que el hospital llegó a quedarse sin tomógrafos operativos, lo que obliga a derivaciones externas incluso en casos de urgencia. “Un paciente con trauma de cráneo no puede esperar 4 o 5 horas por una derivación”, advirtió un médico de emergencias.

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También denunciaron recortes en residencias y despidos de personal en los últimos años. “Se cerraron cupos en odontología, farmacia y otras especialidades. En terapia intensiva somos la mitad”, señalaron.

#Ahora Arranca el abrazo al Posadas. Convocado por @ResisPosadas por la situación catastrófica en la que se encuentra el Hospital Posadas. Acá la comunidad apoyando la defensa del gigante del oeste. Necesitamos de todo el apoyo! pic.twitter.com/AdOxEJfH3g — Laura Bogado (@LauraLeia19) May 6, 2026

Los profesionales afirmaron además que existen presiones para evitar protestas: “Nos ofrecieron bonos a cambio de no hacer paros, pero no se cumplieron y seguimos sin respuestas”.

En ese marco, describen un sistema de salud al límite. “Somos quienes sostenemos el hospital las 24 horas, pero trabajamos en condiciones que no garantizan ni la atención del paciente ni nuestra propia salud”, resumieron.