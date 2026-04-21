La ciudad de Necochea atraviesa un nuevo conflicto en su sistema de transporte público. Choferes de colectivos y referentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) denunciaron demoras en el pago de salarios, deterioro en las unidades y un servicio cada vez más irregular, y confirmaron que este martes llevarán sus reclamos al ámbito político.

Ads

Según informó el medio local Noticias de Necochea (NdeN), los trabajadores aseguraron que la situación “ya no se aguanta más” y describieron un escenario crítico tanto para el sector laboral como para los usuarios.

La semana pasada, los choferes realizaron una retención parcial de tareas en el marco de una asamblea, lo que afectó la circulación normal de las unidades.

Ads

“Vivimos un calvario con los empresarios del transporte”, señalaron en diálogo con NdeN, y apuntaron directamente a la falta de pago en tiempo y forma. “Nos pagan el sueldo en cómodas cuotas”, agregaron, en referencia a los haberes correspondientes al mes de marzo.

El problema no se limita a lo salarial. Los trabajadores también advirtieron sobre el estado de las unidades, muchas de ellas con escaso mantenimiento, y sobre frecuencias que pueden extenderse entre 40 y 60 minutos, lo que impacta de lleno en los usuarios que dependen del servicio para sus actividades diarias.

Ads

Desde la UTA remarcaron que se trata de una problemática estructural que afecta a todo el sistema. “Si no trabajamos, no recaudamos”, explicaron, en relación a las dificultades de profundizar medidas de fuerza sin perjudicar a los pasajeros. Aun así, insistieron en que la situación requiere respuestas urgentes.

En este contexto, este martes 21 de abril los choferes expondrán el conflicto ante la comisión de Transporte del Concejo Deliberante y mantendrán una reunión con el intendente local, con el objetivo de encontrar soluciones a corto plazo.

Otro punto de preocupación es el futuro del sistema, ya que en las próximas semanas vencerá la concesión vigente. Los trabajadores reclaman que, ante cualquier cambio en la empresa prestataria, se garantice la continuidad laboral y el respeto por la antigüedad.