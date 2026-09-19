En medio de la profunda crisis financiera que atraviesa Granja Tres Arroyos, la empresa ofreció entregar pollos como parte del pago de los salarios adeudados a sus trabajadores de la planta ubicada en La Lonja, Pilar.

Ads

La situación fue difundida por Pilar a Diario, que detalló que la compañía atraviesa además un proceso de concurso preventivo y que continúan las negociaciones con los sindicatos por la situación laboral.

Los despidos siguen frenados

El conflicto se inició con el envío de alrededor de 1.200 telegramas de despido en distintas plantas bonaerenses: unos 700 correspondieron a Capitán Sarmiento, 450 a Esteban Echeverría y 50 a Pilar.

Ads

En el caso de La Lonja, los despidos permanecen suspendidos debido a la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó dos conciliaciones obligatorias en paralelo.

La primera fue dispuesta el 4 de septiembre a pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), con vencimiento previsto para el 25 de septiembre y posibilidad de extenderse hasta el 2 de octubre.

Ads

La segunda medida fue dictada el 10 de septiembre a pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa al personal de las granjas de cría del grupo. En este caso, la conciliación vence el 1° de octubre y podría extenderse hasta el 9.

Mientras ambas medidas permanezcan vigentes, la empresa debe retrotraer las cesantías y mantener a los trabajadores en sus puestos, lo que abre un período de negociación antes de que los despidos puedan efectivizarse.

Pollos y pagos a cuenta

En las últimas reuniones entre representantes sindicales y la empresa se acordaron algunas medidas paliativas para los trabajadores afectados.

Ads

Entre ellas se encuentra la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta de los salarios, aunque por el momento no existe una solución definitiva respecto de la continuidad de los puestos laborales.

La planta de Pilar, conocida como complejo Pinazo y operada por Wade, ya venía atravesando suspensiones y períodos de menor actividad. Los 50 despidos representan la menor cantidad entre las tres plantas bonaerenses afectadas, pero impactan sobre una dotación que había sido reducida previamente.

Una deuda superior a $126.000 millones

El escenario laboral está directamente relacionado con la situación financiera de la compañía. Granja Tres Arroyos formalizó su concurso preventivo, una herramienta prevista por la legislación para intentar reestructurar sus obligaciones y sostener la continuidad de la actividad.

El proceso incluye a Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), que tramitarán conjuntamente el concurso bajo la figura de agrupamiento económico.

En el expediente judicial, la compañía reconoció una deuda superior a $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados.

La empresa atribuyó su deterioro financiero a una combinación de factores, entre ellos el estancamiento del consumo interno de pollo, la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de las importaciones de carne aviar brasileña y la pérdida de mercados internacionales a partir del brote de gripe aviar de 2023.

De acuerdo con los números presentados por la propia compañía, los Resultados No Asignados pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un rojo proyectado de $122.052 millones para 2025. Además, el índice de liquidez cayó de 1,43 a 0,51 durante ese período.