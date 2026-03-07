La empresa Kopelco S.A., responsable de la reconocida marca de preservativos Tulipán, redujo más del 60% de su plantel de trabajadores en medio de un contexto de fuerte caída del consumo y dificultades para la industria local.

Ads

Según informó la compañía, la dotación pasó de 355 a 135 empleados, lo que implica la pérdida de 220 puestos de trabajo en los últimos años.

Fundada a fines de la década del 80, Tulipán se convirtió en una de las marcas más conocidas del país dentro del mercado de preservativos. Actualmente comercializa 12 variedades de profilácticos, además de geles íntimos y otros productos, y según estimaciones de la firma representa cerca del 40% del mercado argentino. Durante años, también fue proveedora del Estado en campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Ads

La actividad de Kopelco, sin embargo, no se limita a ese rubro. La empresa también forma parte del sector textil, con la fabricación de puntillas, cintas elásticas y rígidas, hilados de látex y globos, entre otros artículos. Su planta principal se encuentra en San Martín, mientras que cuenta con otra instalación en el parque industrial de San Luis dedicada exclusivamente a la producción textil.

El gerente general de la compañía, Felipe Kopelowicz, explicó que el ajuste se debió a la fuerte caída de la demanda en distintos segmentos del negocio.

Ads

“Estamos súper preocupados, es un momento muy desafiante. Tenemos caída de ventas de hasta 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, aseguró el directivo.

Uno de los factores que señaló como determinantes fue el aumento de las importaciones, especialmente en el rubro textil. Según indicó, la entrada de productos provenientes de China dificulta la competencia para la industria local.

En el caso del negocio de preservativos, Kopelowicz aclaró que el retroceso fue menor e incluso lograron ganar participación de mercado. Sin embargo, sostuvo que otros segmentos de la empresa fueron fuertemente golpeados.

Ads

“La torta cae pero nosotros ganamos un poco de participación. Pero los otros rubros nuestros están muy atacados: elásticos de ropa interior, globos y productos de mano de obra intensiva. Allí, lamentablemente, hemos achicado personal y el negocio se cayó a pedazos. En textil, cayó un 50% en volumen de venta”, explicó.

El empresario también realizó una autocrítica sobre la situación de la compañía. “Estoy muy decepcionado con mi propia gestión porque mi gente la está pasando mal. No he podido cambiar ni resolver ni mejorar la situación de la gente. Realmente no sé qué música bailar, no sé cuál es el piso. No sabemos qué hacer”, admitió.

Kopelowicz cuestionó al gobierno del presidente Javier Milei por sus críticas hacia el sector industrial y aseguró que no hubo diálogo con el sector empresario.

“Nunca nadie me llamó, ni a mí ni a la cámara. No convalidan la industria real. Son asesores que supuestamente saben de lo que están hablando pero no hablan con nosotros”, afirmó.

Finalmente, al referirse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el ejecutivo relativizó su impacto en la situación actual de las empresas.

“La cuestión pasa porque haya trabajo y consumo. Puede hacer que alguien tome algún empleado más, pero si uno no se siente tranquilo en su trabajo no va a consumir. Lo mismo que los empresarios: si no nos sentimos tranquilos, no invertimos. Hoy la gente tiene salarios pero no llegan”, concluyó.