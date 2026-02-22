La fábrica Cervecería Argentina Sociedad Anónima (CASA, ex Isenbeck) que produce en el país la cerveza Corona atraviesa un momento crítico y la firma activó un plan de retiros voluntarios.

La medida afectará a unos 60 trabajadores, que reduciría la dotación actual —de 140 empleados— a prácticamente la mitad.

La compañía ya había ejecutado despidos durante el segundo semestre del año pasado y ahora avanzó en un acuerdo con el sindicato cervecero para ofrecer retiros voluntarios.

Según admitieron desde el gremio, surgió ante la posibilidad concreta de paralizar la producción o incluso avanzar hacia un cierre definitivo.

Horacio Romero, referente sindical en la planta zarateña, advirtió al medio "Corré la voz" que la crisis se dispara por la combinación de una “importación indiscriminada” y una caída sostenida del consumo.

De los tres turnos con los que funcionó la planta en sus primeros años, solo se mantendrá uno, centrado en la línea de envasado de vidrio no retornable.

