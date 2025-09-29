La convocatoria se difundió entre productores y por redes sociales bajo el lema “Los pueblos marchan a 9 de Julio" con eje en la necesidad de contar con caminos transitables y medidas urgentes frente a la emergencia que atraviesan los parajes rurales y pueblos del distrito por los excesos hídricos.

Ads

La concentración fue este lunes a la mañana frente al Palacio Municipal en medio de un fuerte malestar de los vecinos porque las intensas y constantes lluvias anegó campos y los caminos se han vuelto intransitables generando dificultades para desarrollar la vida cotidiana.

Productores rurales remarcan que la falta de mantenimiento de caminos rurales agrava aún más un escenario en el que las lluvias acumuladas superan ampliamente los promedios históricos, y advierten que la situación requiere de un plan de acción inmediato por parte de las autoridades municipales, provinciales y nacionales.

Ads

“Estamos solos, ustedes no tienen el agua acá”

En una de los videos de cuando ingresaron a la sede de la comuna que gobierna María José Gentile (PRO), un vecino de la localidad de Carlos María Naón se expresa ante el Secretario de Gobierno, Federico Aranda y otros funcionarios y ediles. “Estamos solos, ustedes no tienen el agua acá”, le espetó. “Den la cara, no jueguen más con la gente”, le recriminó.

Uno de los videos difundidos por Patricia Gorza, líder de la agrupación Mujeres Rurales Argentinas, muestra el agua en el acceso a la localidad de Naón.

Ads

Aunque los organizadores advirtieron que la medida apunta a visibilizar un problema que, dijeron, no es exclusivo de Naón sino que se replica en otras localidades del partido —como La Niña, French y Morea— donde los caminos rurales permanecen cortados por el agua y la producción queda atrapada en los silos o imposibilitada de salir por las rutas habituales, según informó Cadena Nueve.

Acceso a la localidad de Naón, 9 de Julio.

Del otro lado hay 500 habitantes. pic.twitter.com/b2S2PH8pza — Patricia Gorza 🇦🇷🇦🇷 (@PatriciaG9dj) September 28, 2025

Así las cosas por la zona de Quiroga, partido de 9 de Julio.

No existe la red vial rural, simplemente colapso hace ya muchos meses.

Por acá hay que transitar con herramientas, semillas, fertilizante, o sea no va a suceder.

Quebrando pic.twitter.com/BA4653sKlV — Patricia Gorza 🇦🇷🇦🇷 (@PatriciaG9dj) September 28, 2025