El sector hotelero de Necochea no pasa por un buen momento, a tres meses del comienzo de la temporada 2026. El empresario local Daniel Ferrelli, advirtió que la falta de rentabilidad está llevando al cierre progresivo de establecimientos y puso en duda la viabilidad de muchos hoteles de cara al futuro.

En diálogo con el programa Punto de Vista por Ecos Radio, Ferrelli fue contundente: “Se han cerrado y se van a seguir cerrando. Es un sector que está muy golpeado”.

El hotelero explicó que la raíz del problema está en la imposibilidad de sostener inversiones que permitan mantener la competitividad. “No tenemos márgenes que nos permitan hacer inversiones. Los hoteles se van deteriorando, se quedan en el tiempo y muchos dejan de ser competitivos”, señaló

La situación se agrava cuando la temporada no alcanza niveles masivos de turismo, lo que limita las oportunidades de sostener los costos. Históricamente, el sector se destacaba por reinvertir en sus propias instalaciones, algo que actualmente resulta inviable por la creciente competencia y los bajos márgenes.

Ferrelli advirtió además que muchos propietarios ya optan por reconvertir sus hoteles en dependencias judiciales, geriátricos o directamente cerrarlos y ponerlos a la venta.

Otro factor clave es la expansión de los departamentos de alquiler turístico, una tendencia mundial que también golpea fuerte a Necochea. Según explicó, las familias los eligen porque permiten abaratar costos y cocinar en el mismo alojamiento, pero alertó sobre la falta de regulación: “Al no estar controlados, hay muchos abusos y hasta estafas con alojamientos que no existen” y reclamó mayor intervención del municipio.

De cara al verano, el empresario se mostró cauto: “Son más los deseos que tenemos que las expectativas reales, porque es un poco temprano aún”.