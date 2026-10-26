“Felicitaciones… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, expresó en redes Cristina Fernández de Kirchner.

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“Y a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, añadió la ex Presidenta.

Desde el peronismo argentino celebraron conjuntamente la victoria de Lula, mientras que los libertarios denunciaron fraude.

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