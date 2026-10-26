Cristina celebró en triunfo de Lula: "El pueblo brasileño hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral"
La ex mandatario felicitó al reelecto mandatario de Brasil, que derrotó este domingo por 3% de los votos a Flávio Bolsonaro.
“Felicitaciones… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, expresó en redes Cristina Fernández de Kirchner.
“Y a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, añadió la ex Presidenta.
Desde el peronismo argentino celebraron conjuntamente la victoria de Lula, mientras que los libertarios denunciaron fraude.
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