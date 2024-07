Cristina Fernández de Kirchner se refirió al peronismo y negó que se trate de una ideología vieja: "Al contrario. Se hablaba de tercera posición, de cuidar el medio ambiente, de educación, de armonizar el individuo con la comunidad. Viejos quedaron algunos peronistas, y gorilas, ni hablar”.

También habló de Isabel Perón: “No estaba capacitada para el lugar que le dio en la fórmula, pero estuvo presa, se la bancó. Siempre, cuando uno se aleja de los hechos, tiene una perspectiva. Esto no me convierte, por supuesto, en parte del club de admiradores de Isabel Perón, para nada. Pero me parece que la distancia te da otra perspectiva: seis años presa, en condiciones que nunca sabremos qué fue lo que vivió, sufrió, qué le pasó; una mujer sola que había perdido a su marido, pero no estaba con capacidad para ocupar el lugar que ocupaba, en un momento muy difícil para el país”.

Asimismo, tomando una frase de Perón, ensayó una suerte de autocrítica con respecto a los planes sociales. En este sentido, dijo: "El trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero es un deber de que cada argentino produzca lo que consume. Si le hubiéramos dado bola a esto, que encierra la productividad, nos hubiéramos evitado cosas".

De esta manera, la ex Vicepresidenta se alejó del paradigma del Frente de Todos y volvió sobre ciertas cuestiones del peronismo más doctrinario, alejado y rival, de las posturas de la socialdemocracia europea que signaron la administración de Alberto Fernández.

Asimismo, opinó sobre las “verdades peronistas”, y apuntó: “Hay que incorporarlas en la práctica, en lo empírico. Después de haber acompañado a Néstor Kirchner, imaginate. Es una suma de tiempo, son casi 30 años, toda una experiencia. Y no en lugares como acá, sino en el sur, en la Patagonia, donde las cosas son más duras, más difíciles. Es una formación. Es importante el bagaje teórico, pero el empírico es insustituible”.