"Vengo a darle las gracias porque Santiago del Estero acompañó más que nadie en toda la República siempre a las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el 2003. Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos por ahí se olvidan. Pero los que somos agradecidos venían a Santiago”, sostuvo Cristina Kirchner, en una postura que pareció ser un mensaje hacia la interna del PJ y a espacios que no se alinean con su conducción (como el caso de la dirigencia bonaerense que lidera Axel Kicillof).

Además, le apuntó a Javier Milei: "A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos. No solamente de los pocos que tienen guita y a los que cuida este Gobierno. Queremos una Argentina en la que todos los argentinos puedan aspirar al techo propio”.

Sobre el escenario, junto a la ex mandataria, estaban el Gobernador local Gerardo Zamora y del vicegobernador y líder del PJ santiagueño, José Emilio Neder, así como la senadora Claudia Ledesma Abdala y Carlos Silva Neder.

Asimismo, Cristina cuestionó al Presidente por la quita de su jubilación: “Va solo a lugares donde hay millonarios, no se equivoca para ir a una universidad, un comedor o un sindicato. Siempre va a donde son pocos y multimillonarios. El peronismo siempre llega para sanar”.

“A ver si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a éste (Milei). Por favor", sentenció.

También hizo referencia al fallo de Casación Penal, que confirmó su pena a seis años de prisión: “Nunca soñé como militante política que iba a ser Presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos. El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, concluyó.