Cristina Kirchner saludó desde el balcón a la multitud que se auto convocó a 100 días de su arresto domiciliario
La ex presidenta, salió en reiteradas y lanzó besos a los militantes que se juntaron en la puerta de su departamento.
Una multitud se concentró este sábado frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, para acompañarla a 100 días de su arresto domiciliario.
Bajo la consigna “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”, la movilización fue convocada por La Cámpora y otros espacios del kirchnerismo con el objetivo de denunciar lo que consideran una condena judicial proscriptiva.
Pasadas las 15.28, la ex presidenta salió al balcón por primera vez en la tarde para saludar a sus seguidores. La líder del peronismo lanzó besos, bailó, se colocó una flor en el pelo y agradeció a la militancia. La multitud respondió con cantos de apoyo, canciones clásicas del peronismo y la entonación del himno nacional argentino.
A lo largo de la jornada, Cristina Kirchner volvió a asomarse en varias oportunidades para reencontrarse con la militancia, que colmó las calles aledañas con banderas, carteles y consignas en defensa de su figura.
También estuvieron presentes los militantes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión