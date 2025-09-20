Una multitud se concentró este sábado frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, para acompañarla a 100 días de su arresto domiciliario.

👉Así se ven las inmediaciones de San José 1111, a 100 días de la detención de Cristina Kirchner. pic.twitter.com/n0ZAmYVYED — El Destape (@eldestapeweb) September 20, 2025

Bajo la consigna “#CristinaLibre, 100 días de injusticia”, la movilización fue convocada por La Cámpora y otros espacios del kirchnerismo con el objetivo de denunciar lo que consideran una condena judicial proscriptiva.

🔵 Así se encuentra San José 1111: distintas organizaciones convocaron a una manifestación al cumplirse 100 días de la detención de Cristina Kirchner.



📹 @lucassandovalq pic.twitter.com/VXdheXC2tx — Ecos Diarios (@ecos_diarios) September 20, 2025

Pasadas las 15.28, la ex presidenta salió al balcón por primera vez en la tarde para saludar a sus seguidores. La líder del peronismo lanzó besos, bailó, se colocó una flor en el pelo y agradeció a la militancia. La multitud respondió con cantos de apoyo, canciones clásicas del peronismo y la entonación del himno nacional argentino.

#Marcha | La expresidenta Cristina Kirchner salió a saludar a la multitud que se movilizó frente a su residencia en Constitución, a tres meses de salir el fallo que la condenó a seis años de prisión domiciliaria. pic.twitter.com/5XpDZ1OFnz — Política Argentina (@Pol_Arg) September 20, 2025

A lo largo de la jornada, Cristina Kirchner volvió a asomarse en varias oportunidades para reencontrarse con la militancia, que colmó las calles aledañas con banderas, carteles y consignas en defensa de su figura.

También estuvieron presentes los militantes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof.

