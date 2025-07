El intendente peronista de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, expresó su rechazo a la campaña "Cristina Libre", considerándola inoportuna frente a la compleja realidad social y económica que atraviesan los vecinos de su distrito.

Esta postura surge en un contexto nacional marcado por la primera jornada de la campaña federal y permanente "Cristina Libre", coordinada por el Partido Justicialista (PJ). El sábado 28 de junio de 2025, se realizaron manifestaciones en distintas provincias del país con expresiones de apoyo a la expresidenta, tales como carteles con las frases “Cristina libre”, “Argentina con Cristina”, “Es inocente” y “Fuerza Cristina”. El reclamo central apunta a la privación de la libertad de Cristina Kirchner y a la restricción de visitas durante su régimen domiciliario, mientras se aguarda una definición judicial sobre el caso Vialidad, denunciado por sectores peronistas como un proceso irregular.

En diálogo con FM Studio 90.5, Nanni señaló que “los intendentes somos los que estamos en contacto directo con los vecinos y enfrentan problemas como tarifas elevadas, baja de consumo y despidos en fábricas locales”. En ese sentido, advirtió que “los vecinos nos marcan más la disociación que la política tiene hoy con la gente”.

El jefe comunal de Unión por la Patria enfatizó que “están planteando una campaña con el lema ‘Cristina Libre’, cuando los intendentes tenemos un montón de situaciones que han generado las decisiones que tomó el Presidente de la Nación”. Y añadió: “El escenario social y económico que tenemos los intendentes es de cara a cara con los vecinos, con tarifas muy elevadas, la baja de consumo y ahora los despidos y suspensiones de fábricas que nos toca muy de cerca ya que son nuestros vecinos los que hoy la están sufriendo”.

Para Nanni, la coyuntura actual no es propicia para campañas que no aborden las problemáticas urgentes. “Hoy no me puedo parar detrás de lo que hasta el momento solo sería un logo de campaña”, concluyó en declaraciones publicadas al medio local Capilla Online.