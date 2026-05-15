“¡Estoy recaliente!”, sintetizó el concejal de Ezeiza, José Luis Michelena, en pleno recinto donde formaba parte hasta hace pocas horas del bloque de La Libertad Avanza.

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Las manifestaciones evidenciaron una tensa relación interna dentro del bloque violeta que terminó con el concejal reprochando la gestión nacional, e incluso, la prisión de Cristina Kirchner.

“A mí no me da Granados (Gastón, el intendente) plata… porque yo tengo mi propio cerebro. Lo defendible lo voy a defender, lo que tengan razón ustedes el peronismo lo voy a defender”, comenzó con su catarsis. En esa línea, el edil ratificó que las “universidades no se tienen que cerrar” y las “rutas se tienen que reparar”.

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En un momento, poniéndose de pie en su banca también vociferó: “¡Viva la Patria! Y nos están cagando a todos… Quieren defender algunos lo indefendible cuando el presidente que tenemos ahora está entregando la Antártida, la cordillera, está entregando todo". En el medio se escucharon reprobaciones de sus pares de LLA y aplausos de otros sectores.

“No puedo soportar cerrar la boca, simplemente porque no hay que acusar, un ejemplo: Adorni. Que vaya preso si es culpable, porque encadenan a otro y le ponen una pulsera a la expresidenta -con razón o sin razón- pero este tipo se lava las manos”, añadió.

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Lejos de retractarse, Michelena utilizó más tarde sus redes sociales para reafirmarse sobre lo sucedido en la última sesión del Concejo Deliberante de Ezeiza. “Defender lo que considera correcto y señalar aquello con lo que no está de acuerdo, sin especulaciones ni silencios. Las universidades, la soberanía sobre la Antártida y la realidad que atraviesan millones de argentinos fueron parte de una intervención clara y contundente dentro del recinto. Las convicciones no se negocian”, publicó.

Por último, y tras lo sucedido, desde el partido La Libertad Avanza de Ezeiza informaron que Michelena ha dejado de formar parte de su espacio.

Según el documento, las recientes manifestaciones públicas del edil evidencian “una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico, los principios y el compromiso colectivo del partido.”

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Asimismo, recalcaron que “quien ocupa una banca bajo esta representación política tiene la responsabilidad de honrar el mandato recibido por los vecinos, actuar con coherencia y sostener con responsabilidad el proyecto de transformación que la sociedad eligió acompañar” y que “no hay lugar para posicionamientos ni proyectos individuales que desconozcan ese compromiso ni para discursos funcionales a quienes durante años llevaron a la Argentina a la decadencia”.