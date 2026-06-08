La despedida de Carlos "Indio" Solari quedará grabada para siempre en la historia de la cultura popular argentina. Lo que comenzó como un velorio se transformó en una verdadera peregrinación de miles de fanáticos que llegaron desde distintos puntos del país para darle el último adiós al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. LANOTICIA1.COM, estuvo presente en este momento histórico.

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La imagen que dominó toda la jornada fue la de una fila interminable. Según estimaciones de la organización, la caravana llegó a extenderse por nueve kilómetros, mientras que alrededor de 15.000 personas por hora pasaron frente al féretro del músico.

Para muchos, llegar hasta el cajón significó una espera de hasta doce horas. El avance era fluido hasta atravesar el Puente Pueyrredón y alcanzar la Avenida Mitre. A partir de ahí comenzaba una marcha lenta y paciente: apenas unos pasos y varios minutos de espera antes de volver a avanzar. Así transcurrieron las casi 50 cuadras finales de una peregrinación cargada de emoción.

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Sin embargo, lejos de la imagen de tristeza absoluta, la despedida tuvo también el espíritu de encuentro que durante décadas caracterizó a los seguidores del Indio. A lo largo del recorrido hubo parlantes que reproducían clásicos de Los Redonditos de Ricota y de la etapa solista. Los fanáticos respondían cantando cada tema de memoria, compartiendo mates, comida y bebidas mientras aguardaban su turno.

La emoción de cantar “Encuentro con un ángel amateur” y el clásico JiJiJi:



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La fila se convirtió en una celebración colectiva. Hubo abrazos entre desconocidos, historias compartidas y una convivencia marcada por el respeto. En contraste con la estigmatización que durante años pesó sobre el público ricotero, la jornada transcurrió sin incidentes. Predominaron la solidaridad, la paciencia y el acompañamiento mutuo en una espera que parecía no tener fin.

En el tramo final, la organización tomó una decisión acertada. Fueron los bomberos quienes guiaron el ingreso al sector donde descansaba el féretro. La elección evitó tensiones con las fuerzas policiales, cuya relación con el público ricotero estuvo marcada por episodios conflictivos a lo largo de los años. Incluso hubo cánticos espontáneos de agradecimiento para los servidores públicos.

Foto: Jaime Olivos

Cuando finalmente llegaba el momento del encuentro con el Indio, la emoción se imponía sobre cualquier otra sensación. En los alrededores del féretro se acumularon flores, cuadros, prendas de vestir, cartas y múltiples ofrendas dejadas por los seguidores.

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El silencio respetuoso se mezcló con aplausos interminables, lágrimas y escenas de profundo dolor. Algunos llantos resultaron desgarradores. Otros eligieron despedirlo cantando. Todos compartían la certeza de estar viviendo un momento irrepetible.

Así terminó la caravana eterna hacia el hombre que se inmortalizó en sus canciones. Una despedida multitudinaria que desbordó cualquier previsión y que ya forma parte de la historia grande de la música argentina.