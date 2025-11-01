El abogado Fernando Burlando aseguró que Luciano Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, intentó quitarse la vida en el penal de Melchor Romero, donde cumple su condena junto a los demás implicados en el crimen ocurrido en Villa Gesell en 2020.

“El juez decidió aislar a Luciano Pertossi porque intentó quitarse la vida”, explicó el letrado.

Según relató Burlando, Pertossi fue rápidamente asistido por personal penitenciario y se encuentra fuera de peligro, aunque fue trasladado a un área de aislamiento “para su resguardo”. El hecho habría ocurrido en los últimos días y derivó en un refuerzo de las medidas de control dentro de la unidad carcelaria. Además, se conoció que otro de los condenados también fue aislado tras protagonizar una pelea con otro interno.

Sin embargo, en medio de la repercusión que generó la noticia, allegados a Lucas Pertossi salieron a desmentir que él haya intentado suicidarse.

"Las noticias sobre Lucas fueron absolutamente falsas”, indicaron fuentes cercanas al entorno del joven, que además expresaron su preocupación por “la gravedad de inventar algo así”.

Los rumores surgieron en simultáneo con el anuncio del documental sobre el caso Báez Sosa, que se estrenará el próximo 13 de noviembre en Netflix, lo que volvió a colocar el tema en el centro de la atención pública.

“La noticia del documental movilizó nuevamente el tema, pero lamentamos que algunos lo hagan sin medir las consecuencias de sus falsedades”, señalaron allegados a los rugbiers, quienes consideraron “una pena que ciertas personas inventen cosas tan graves como jugar con el suicidio de un joven”.

Actualmente, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen prisión perpetua en Melchor Romero como coautores del homicidio de Fernando Báez Sosa. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de cárcel por ser considerados partícipes necesarios del crimen ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell.