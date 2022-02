El proyecto para eximir de tasas a los empresarios gastronómicos que instalen plataformas urbanas fue aprobado en agosto del 2020. Ya hay 18 habilitadas pero la oposición del Frente de Todos dice que la ordenanza tiene “muchas irregularidades”.

"La implementación de la ordenanza adolece de muchas irregularidades, nunca se reglamentó, no hay un criterio único de construcción, no se garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad y no son de uso público. Solo acceden quienes consumen en los locales", dijo Analía López, concejala del Frente de Todos según publicó La Nueva.

“Se han acumulado reiterados beneficios sobre el sector comercial que mayoritariamente las implementó, estuvieron exentos del pago de tasas durante la emergencia económica determinada por la pandemia, se los exime del pago de ocupación durante el invierno por la ordenanza fiscal 2022 y ahora esta nueva eximición", agregó.

La concejala sostuvo que "si el argumento del Ejecutivo es la crisis del sector, genera una discrecionalidad respecto a otros comercios del rubro que no tienen plataformas. Nosotros no tenemos informe alguno que demuestre que se han generado nuevos puestos de empleo", sostuvo.

El oficialismo de Juntos reconoció un error en el proyecto aprobado

El proyecto exime de tasas de Seguridad e Higiene y Propaganda a los locales con plataformas, cuando en realidad el beneficio debe ser solo por el Uso del Espacio Público. "Estamos analizando si es un error subsanable o se debe volver a votar en el recinto", confirmó Adrián Jouglard, presidente del bloque Juntos.

Desde el Frente de Todos preguntan si el beneficio se va a aplicar con retroactividad ya que hay plataformas con seis meses de antigüedad.