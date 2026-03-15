Una pareja fue detenida en Benavídez luego de robarle el celular a un vecino con discapacidad que circulaba en silla de ruedas. El episodio ocurrió durante la mañana y quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

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Según informaron fuentes municipales, las imágenes muestran cómo el hombre y la mujer interceptaron a la víctima para sustraerle el teléfono celular. La acción fue detectada de inmediato por el sistema de videovigilancia.

La propia víctima logró avisar a las autoridades a través de un Tótem de Seguridad Inteligente (TSI), desde donde se comunicó con los operadores del COT. Mientras tanto, ya se había activado un operativo para seguir a los sospechosos.

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Tras cometer el robo, los delincuentes intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras por agentes del COT junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El celular fue recuperado y los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

El municipio recordó que Tigre cuenta con más de 2.300 cámaras de vigilancia y más de 130 móviles que patrullan las calles y vías navegables, permitiendo monitorear hechos delictivos y garantizar la seguridad de los vecinos.

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