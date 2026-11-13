Una jubilada, de 86 años, fue víctima de un cruel engaño en la localidad de Ramos Mejía (La Matanza) y la mujer terminó sufriendo un accidente cerebrovascular (ACV) por el que se encontraba internada en coma.

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Sucedió en plena calle, cuando sorpresivamente tres mujeres la fueron rodeando de a poco y, de repente, ella comenzó a sufrir mareos. Las mujeres, supuestamente, no se conocían y le ofrecieron acompañarla a su casa.

El hecho ocurrió el último 14 de septiembre en la mencionada localidad. La investigación permitió detener a una de las sospechosas en las últimas horas.

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La maniobra comenzó cuando una mujer se acercó a la jubilada con una boleta de quiniela y le pidió ayuda para leerla: "No sé leer, ¿me explica lo que dice?". Mientras la víctima intentaba ayudarla, apareció una segunda mujer que lanzó la supuesta noticia: "Me parece que te ganaste el Loto". Una tercera se sumó enseguida para reforzar la historia: "Sí, te ganaste el Loto".

La jubilada comenzó a sentirse mareada y desorientada. Las mujeres aprovecharon la situación y se ofrecieron a acompañarla hasta su domicilio, con la excusa de que podía haberle bajado la presión.

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Pero todo era parte del engaño. Una vez dentro de la vivienda, las sospechosas la intimidaron, simularon estar armadas y revisaron los ambientes hasta encontrar el dinero. Después escaparon con los dólares y dejaron a la mujer en su cama.

La investigación también busca determinar si utilizaron alguna sustancia para drogarla. Por ahora no se confirmó qué producto habrían empleado ni si existe una relación entre una posible intoxicación y el ACV que sufrió la víctima.

Según informó TN, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas permitió reconstruir los movimientos de las tres sospechosas e identificarlas. La causa está a cargo de la fiscal Evangelina Laura Sánchez, de la UFI N.º 11 de La Matanza. En las últimas horas fue detenida una de las mujeres, mientras que las otras dos continúan prófugas.

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La Fiscalía pidió colaboración para identificar posibles víctimas de esta modalidad de robo y solicitó que quienes hayan atravesado situaciones similares se comuniquen con la dependencia judicial.