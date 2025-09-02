En el marco de la investigación por el cuadro robado en 1940 por los nazis, Patricia Kadgien, la hija del nazi Friedrich Kadgien, quedó detenida bajo arresto domiciliario junto a su esposo.

La detención se produjo luego de que personal de la Policía Federal Argentina allanara nuevamente su casa del barrio Parque Luro, en busca de la obra 'Retrato de una dama', de Giuseppe Ghislandi, robado en 1940 a un coleccionista judío de Países Bajos.

La segunda diligencia realizada en el chalet de Padre Cardiel al 4100 forma parte de un operativo en el que se llevaron a cabo otros procedimientos en otros tres domicilios de la ciudad. Uno de ellos en un edificio de Santa Fe al 1700, donde viviría el hijo de la mujer.

La detención de la pareja por 72 horas es por estar acusada de entorpecer la investigación, según fuentes citadas por La Capital de Mar del Plata. El juez interviniente ordenó el secreto de sumario por 48 horas.

Vale recordar que el martes pasado, bajo las órdenes del fiscal federal Carlos Martínez, los efectivos de la PFA habían realizado un operativo en la misma vivienda de la calle Cardiel, donde no hallaron el cuadro pero sí secuestraron una carabina y un revólver calibre 32, además de algunas imágenes pictóricas (aunque evidenciaban ser reproducciones) y teléfonos celulares.

La causa judicial comenzó en Mar del Plata luego de una denuncia de Arca Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando, una vez que trascendió periodísticamente la aparición del cuadro en la casa de Parque Luro.

Quien intervino fue el fiscal Martínez, a cargo de la oficina de Delitos Sencillos de la Justicia Federal, y ordenó diversas medidas, entre ellas la de informar a la propietaria de la casa Patricia Kadgien, sobre la situación. La mujer, hija de el financista del nazismo Friedrich Kadgien que habría sustraído el cuadro, y su esposo no fueron entonces imputados pero, a través de su abogado, Carlos Murias, aseguraron que se presentarían en las próximas horas para ponerse a derecho.

En los últimos días, el fiscal Martínez avanzó en la investigación en contacto con la Justicia de Países Bajos, territorio que reclama sobre el cuadro ya que tiene dominio de la base de datos en donde, oficialmente, se considera a “Retrato de una dama” como una obra robada durante la Segunda Guerra Mundial.