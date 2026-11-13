El hecho se registró a las 9:44 de este viernes (13 de noviembre), en la intersección de Iberlucea y Coronel Beltrán. Según información del municipio de Lanús, personal tercerizado por la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión.

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Vecinos relataron tras lo sucedido el fuerte olor a gas que se sentía en la zona. Además, se quejaban en la tardanza en realizar los arreglos. La empresa dice que intervino de inmediato.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de la Municipalidad de Lanús, detalló que al momento de la explosión había muchos operarios. Un total de 20 heridos fueron trasladados, los de mayor gravedad, que son cinco, al Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús.

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Este mediodía, la situación estaba controlada por el personal de bomberos de Lanús Oeste junto al cuartel de bomberos voluntarios de Lanús y en colaboración con cuarteles de la zona.

Tras lo sucedido, Metrogas se encontraba en pleno trabajo de emergencia para cortar el suministro. Varios locales comerciales, frentes de edificios y vehículos fueron afectados.

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Los vecinos de la zona de la explosión se auto evacuaron y esperaban en la calle por novedades para reingresar a sus hogares. También se evacuaron comercios, una escuela y un hogar de personas discapacitadas que fueron resguardadas en un natatorio.