En los comicios legislativos del 26 de octubre de 2025 se renovaron 35 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en representación de la provincia de Buenos Aires.

Según los primeros resultados del escrutinio provisorio:

El bloque La Libertad Avanza (LLA) obtiene aproximadamente 17 bancas .

. El bloque Fuerza Patria logró cerca de 16 bancas .

. El bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) consiguió 2 bancas.

