Con la llegada de la temporada alta, el Parque Natural Laguna de Gómez se posiciona como uno de los destinos más elegidos por turistas de Junín y la región. Casas de alquiler temporario y el tradicional Camping Chapay conforman una amplia oferta para quienes buscan pasar unos días de descanso en contacto con la naturaleza.

Ads

Puede interesarte

Según indicó a Diario Democracia el martillero y corredor público Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Junín, la demanda es muy elevada. “Para esta fecha hay prácticamente un 99% de ocupación durante todo diciembre y ya tenemos alrededor de un 70% de reservas confirmadas para enero”, señaló.

En cuanto a los precios de los alquileres temporarios, Di Palma explicó que las operaciones se realizan tanto de manera particular como a través de inmobiliarias y administradores de propiedades. Los valores diarios oscilan entre los 50 mil y 70 mil pesos, según la ubicación y la capacidad de las viviendas. En el caso de alquileres mensuales, las tarifas se ubican entre 1.200.000 y 1.800.000 pesos por 30 días, dependiendo de los metros cuadrados y la cercanía a la laguna.

Ads

La opción del Camping Chapay

Otra de las alternativas más elegidas es el Camping Chapay, ubicado dentro del Parque Natural Laguna de Gómez. El predio cuenta con amplios espacios para acampar, sanitarios, duchas con agua caliente y diversas comodidades para los visitantes. Además, dispone de dormis para quienes buscan una opción intermedia entre el camping y el alquiler de una casa.

Ads

La estadía diaria en el camping se extiende de 10 a 10 del día siguiente, sin importar el horario de ingreso. El costo es de 8 mil pesos para mayores y 4 mil para menores de 10 años. No se cobra adicional por la instalación de carpas ni por el ingreso de vehículos. Para quienes deseen pasar el día, la tarifa es de 5 mil pesos para adultos y 2.500 pesos para menores. En el caso de casillas o motorhomes, se abona un pago único de 8.500 pesos, más el valor por persona por día.

El camping permanece abierto las 24 horas y, en caso de llegar fuera del horario de atención administrativa, los visitantes pueden registrarse telefónicamente y regularizar el pago al día siguiente.

También ofrece distintas opciones de dormis como verdes 1 y 3, con capacidad para cuatro personas, cuentan con aire frío/calor, cama cucheta, cama matrimonial, mesa y sillas, y tienen un valor de 55 mil pesos. Los dormis 2 y 4, para seis personas y equipados con aire frío/calor y camas cuchetas, cuestan 78 mil pesos.

Ads

Por su parte, el dormi naranja tiene distintas capacidades: para una o dos personas cuesta 25 mil pesos; para tres personas, 38 mil; y para cuatro personas, 48 mil. El dormi 7, para dos personas, con aire frío/calor y cama cucheta, tiene un valor de 30 mil pesos. En todos los casos, los visitantes deben llevar ropa de cama y abrigos. Los baños y duchas son compartidos con el camping.

Las reservas pueden abonarse mediante transferencia y deben cubrir, como mínimo, una noche de alojamiento. Además, el Camping Chapay permite el ingreso con mascotas, un importante para muchas familias.