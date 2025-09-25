Cuánto sale alquilar una carpa para la temporada de verano 2026 en Mar del Plata
Los concesionarios esperan que la demanda fuerte empiece después del feriado largo de octubre. Sin embargo, son los marplatenses lo que comienzan a reservar para enero y febrero.
Ya está arrancando la preventa de carpas para la temporada 2026 en muchos paradores de Mar del Plata. Aunque las consultas avanzan con lentitud, y la mayoría de las reservas actuales siguen siendo de marplatenses, el sector espera que las consultas se intensifiquen tras el fin de semana largo del 12 de octubre.
Los balnearios mantienen la tendencia de siempre: las unidades más caras se concentran en las playas del sur (alrededor del faro) y Playa Grande; las opciones más económicas suelen encontrarse en el norte y en zonas céntricas como La Perla.
Según un relevamiento local, una carpa con cochera en el sur promedia los $4.000.000 por toda la temporada, mientras que en el norte los valores rondan los $3.500.000. Toda la temporada suele comprender enero y febrero.
En paradores con servicios premium (pileta, restaurante gourmet, kids club, seguridad) las cifras pueden trepar a los $6.000.000 mientras que alternativas más austeras permiten pagar la temporada en cuotas o abonar por día.
Algunos balnearios ya publicaron tarifas: el famoso Balneario 12 de Punta Mogotes abrió reservas para el verano 2026 con valores desde $80.000 por día y una temporada completa que ronda los $3.600.000. Además, suele ofrecerse estacionamiento con cargos aparte.
Los concesionarios remarcan que muchas familias suelen juntarse para compartir el costo de la carpa y varios balnearios ofrecen planes de financiación. Además, hay promociones bancarias con cuotas a través del Banco Provincia o Nación.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión