Cuánto sale un paquete turístico para vivir la experiencia de la Fórmula 1 y acompañar a Colapinto en Sao Paulo
Lo interesados podrán disfrutar de las prácticas libres, la clasificación y la carrera. El evento deportivo es el fin de semana del 9 de noviembre.
Franco Colapinto será el representante argentino que estará compitiendo en el Gran Premio de Sao Paulo a disputarse el domingo 9 de noviembre. Es una oportunidad ideal para vivir de primera mano, la experiencia F1.
La propuesta turística incluye:
- Aéreo
- Traslados al hotel
- 4 noches con desayuno
- Traslados al autódromo para viernes, sábado y domingo
- Entradas al autódromo para los 3 días
- Coordinación propia en destino
Desde US$ 2569 por persona
Es la oportunidad más cercana a nuestro país de acompañar al pilarense en la F1. Si estás interesado en este paquete turístico musical comunicate con la agencia System Travel al WhatsApp 1167430257 o dirigite directamente al local ubicado en Av. Cabildo 2350 (CABA).
