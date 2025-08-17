Franco Colapinto será el representante argentino que estará compitiendo en el Gran Premio de Sao Paulo a disputarse el domingo 9 de noviembre. Es una oportunidad ideal para vivir de primera mano, la experiencia F1.

Ads

Cuánto sale un paquete turístico

La propuesta turística incluye:

Ads

Aéreo

Traslados al hotel

4 noches con desayuno

Traslados al autódromo para viernes, sábado y domingo

Entradas al autódromo para los 3 días

Coordinación propia en destino

Desde US$ 2569 por persona

Es la oportunidad más cercana a nuestro país de acompañar al pilarense en la F1. Si estás interesado en este paquete turístico musical comunicate con la agencia System Travel al WhatsApp 1167430257 o dirigite directamente al local ubicado en Av. Cabildo 2350 (CABA).

Ads