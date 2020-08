Hay sectores que tras cinco meses sin poder trabajar presionan para volver a hacerlo. Actividades de contacto y aglomeración de gente como la práctica de un deporte colectivo cono el futbol es un tema de debate pero que requiere atención por la larga inactividad.

“La situación no da para más. La gran mayoría de nosotros atraviesa un presente económico muy complicado, porque no sólo no facturamos, sino que tenemos gastos fijos que ya no estamos en condiciones de afrontar”, señaló Dobry, propietario de La Cantera al diario local LaNueva.

La acumulación de deudas y el pago de los gastos fijos es un problema que afrontan muchas actividades inclusive de otros rubros como salones de fiestas o locales comerciales que no pueden re activar por su rubro particular.

Otro propietario, Del Valle, detalló que “tenemos un protocolo, que está aprobado y que es muy riguroso. Se lo presentamos al subsecretario de Deportes (Bernardo Stortoni) y también expusimos la situación ante la Comisión de Reactivación Económica del Concejo Deliberante, pero no recibimos respuestas concretas. Nosotros proponemos abrir con controles estrictos, que además permitirán descomprimir los espacios públicos, donde ya se ve mucha gente jugando al fútbol”.

Como ultimátum para la vuelta ya pusieron fecha. “Fijamos el 7 de septiembre como fecha límite. Se escogió ese día porque es el momento que las ligas de fútbol del interior podrán volver a los entrenamientos”, aclaró Del Valle.

Bahía Blanca cuenta con casi 40 complejos privados con canchas de fútbol 5, 7 y 11. No es la primera sublevación en el distrito ya que los gimnasios y algunos comerciantes presionaron con la misma metodología.

En relación a esta práctica deportiva no está demasiado clara las posibilidades de evitar contagios. Los jugadores profesionales volvieron a los entrenamientos en grupos y ya se detectaron casos de COVID-19. Este miércoles tres jugadores de boca dieron positivo: Marcone, Bou y Lastra.