Como tantos barrios populares, las situaciones críticas se combaten con el arma de la solidaridad. La realidad de los vecinos no tiene nada que ver con un “hartazgo” de encierro o con hacer actividad física sino que el hambre es el primer enemigo. Gastón Estrella generó el merendero “La Vecindad del Chavo” para dar una mano en tiempos bravos.

“Empezamos entregando 60 platos y hoy estamos en las 170 porciones”, explicó el panadero de profesión, Gastón, a LaNoticia1.com. “Estamos haciendo entre 80 y 90 litros de chocolatada para los chicos”, completó.

La idea de organizar una olla popular para sus vecinos surgió de un pequeño gestó de su hijo. “El primero de mayo mi hijo me dice que le iba a llevar unos panes que sobraron a un vecino que hace semanas que no podía trabajar y no tenía un mango. Así empezó la idea de hacer la olla”, contó Gastón.

Todos los martes y jueves a las 19.30 una fila de vecinos necesitados espera su plato de comida. “Los preparamos entre mi suegra, mi cuñada y yo. Picamos la verdura, la carne, y lleva su tiempo. A las 14 horas ya estamos preparando todo”, relató quien vive hace 20 años en el barrio.

“A las 18.00 la gente empieza a hacer la fila. Mantenemos la distancia, usamos barbijo, tenemos lavandina, como se debe hacer para cuidarnos a nosotros y a los vecinos. La gente está consciente de la situación sanitaria. Viene con sus barbijos, toman distancia ellos solos”, afirmó Gastón.

La realidad se replica en otros lugares. “Tengo muchos amigos que también iniciaron ollas populares. Es complicado no tener para comer y es gratificante poder ayudar.” LaNoticia1.com relató hace un mes una situación similar en Gonzalez Catán.

“Me gustaría cocinar todos los días pero no cuento con los recursos. Me da vergüenza y lastima decirle al vecino que no tengo más comida. Lo que se pueda conseguir para seguir cocinando es bienvenido. Carne, verdura, pollo, fideos, tomate, lo que sea, nos sirve”, enfatizó Gastón quien generó un facebook con el nombre de "La vecindad del Chavo" para informar a los vecinos o recibir donaciones..

Las preocupaciones o necesidades de estas latitudes son distintas a las que suceden en ámbitos como la Ciudad de Buenos Aires. Las reacciones ante la crisis también. “Creo que el gobierno está llevando bien la situación con pocas muertes. Nos podes salir a trabajar y poner en riesgo tu salud", opinó Gastón.

"Me pareció una locura que salgan a correr en Palermo. Hay gente que ni siquiera tenía la ropa adecuada, con jeans y zapatos. Estamos haciendo las cosas bien pero otros las están haciendo mal”, reflexionó el hombre de Laferrere.