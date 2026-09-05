La investigación por el ataque con ácido contra Agustina Soledad Rodríguez, una joven de 25 años de Tres de Febrero, avanzó con nuevos detenidos y abrió distintas líneas investigativas. La Justicia busca determinar quién ordenó la agresión y cuál fue el móvil detrás del ataque.

Ads

Puede interesarte

La joven fue atacada el pasado 27 de agosto en su vivienda de Pablo Podestá. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, un hombre golpeó la ventana de la casa con la excusa de que tenía algo para entregarle.

Cuando Rodríguez se asomó, el agresor le arrojó un líquido en el rostro y escapó inmediatamente a bordo de un Ford Fiesta Kinetic. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona y las imágenes fueron incorporadas a la causa por lesiones graves que lleva adelante la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 de San Martín.

Ads

A partir de las imágenes y otras pruebas incorporadas al expediente, la Justicia ordenó la detención de cuatro hombres vinculados de distintas maneras con la víctima y su entorno.

Los cuatro detenidos

Uno de los arrestados es F. H. R., de 21 años, ex pareja de Agustina. El joven fue quien trasladó a la víctima hasta el hospital luego del ataque, pero los investigadores detectaron contradicciones entre su relato y distintos elementos reunidos durante la pesquisa.

Ads

El segundo detenido es J. S., de 37 años, señalado como propietario del Ford Fiesta Kinetic utilizado para escapar después de la agresión. Según los investigadores, el vehículo era utilizado habitualmente por el ex novio de Rodríguez.

Los otros dos sospechosos son F. I. R., de 38 años, y D. M. G., de 43, quienes serían propietarios de un pet shop donde habían trabajado tanto la joven como su ex pareja.

Por el momento, los investigadores descartaron como principal hipótesis un caso de violencia de género, aunque sí encontraron distintos vínculos entre los sospechosos y el entorno de la víctima.

Ads

Testimonios que no coinciden

Uno de los elementos que llevó a la Fiscalía a avanzar con las detenciones fueron las declaraciones de los cuatro acusados.

“Los cuatro dieron versiones totalmente contradictorias entre sí y no cierra lo que dijeron”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

El móvil del ataque todavía no pudo establecerse. Sin embargo, los investigadores encontraron un dato previo que podría resultar relevante: el ex novio de Agustina había recibido una amenaza contra su familia días antes de la agresión.

“Vamos a hacer cagar a tu familia”, decía el mensaje intimidatorio que recibió el joven.

Según publicó Primer Plano Online, la relación entre Rodríguez y su ex pareja había sido definida por la hermana de la víctima como una relación de “idas y vueltas”.

Allanamientos: droga, dinero y un arma

Los operativos realizados en el marco de la investigación también aportaron nuevos elementos. Durante los allanamientos, la Policía secuestró 15 frascos con marihuana y 31 envoltorios con cocaína.

Además, fueron incautados nueve teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para intentar encontrar información relacionada con el ataque.

En los procedimientos también se encontraron 2.495 dólares, $851.400, una pistola, 3.000 pequeñas bolsas de nylon para fraccionamiento, dos aerosoles de pintura y el automóvil utilizado por el agresor.

El hallazgo de los estupefacientes derivó en la apertura de una investigación paralela por una presunta infracción a la Ley 23.737 de drogas.

Mientras tanto, la Justicia continúa analizando los teléfonos y el resto de las evidencias para establecer si existe una conexión entre esos elementos y el ataque.

La joven continúa internada

Desde el momento de la agresión, Agustina Rodríguez permanece internada en grave estado y en coma farmacológico en el Hospital Bocalandro de Loma Hermosa.

La víctima sufrió graves quemaduras como consecuencia del líquido que le arrojaron directamente en el rostro.