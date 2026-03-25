Las cuatro personas fueron halladas muertas este miércoles al mediodía en un posible caso de intoxicación con monóxido de carbono.

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El hecho ocurrió en un departamento ubicado en calle Undiano, Bahía Blanca.

El hallazgo lo realizó personal de la DDI, luego de comenzar un operativo de búsqueda ya que un familiar había denunciado que no podía ubicar a ningún integrante.

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Los fallecidos son dos menores de edad, su madre y la pareja de la mujer. Allí fue que los efectivos fueron hasta el domicilio y encontraron a las víctimas ya sin vida, por lo que no pudieron realizar ninguna asistencia.

Consejos claves para prevenir accidentes por monóxido de carbono

A diferencia del gas natural, el monóxido de carbono es un gas tóxico que se produce por la mala combustión de un artefacto y a determinados niveles de concentración y periodo de exposición, puede causar dolor de cabeza, mareos, vómito, palpitaciones e incluso la muerte. Se lo denomina “el enemigo silencioso”, ya que carece de olor, sabor, color y, además, no irrita ojos ni nariz.

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Es primordial actuar rapidez en el caso que se sospeche de una posible intoxicación: ventilar los ambientes, trasladar a la persona afectada a un lugar abierto y fresco y llamar al servicio de emergencias.

Instalar y hacer revisar periódicamente los artefactos por un gasista matriculado.

Todas las Distribuidoras tienen listados a disposición de los clientes con la nómina de instaladores matriculados de acuerdo con categorías que se otorgan para ejecutar determinados tipos de trabajos

Asegurarse que el color de la llama que emite el artefacto a gas sea uniforme y de color azul. Si su tonalidad es anaranjada, indica que funciona en forma defectuosa

Asegurarse la ventilación permanente de los ambientes (a través de rejillas compensadoras reglamentarias)

Verificar que los conductos de ventilación de un artefacto no tengan ningún tipo de angostamiento, escalonamiento o acople en su recorrido hacia el exterior. Cualquier tipo de obstrucción –como los nidos de pájaros o roedores- generará que el CO se acumule y vuelva al interior de la vivienda

No colocar artefactos a gas en baños o dormitorios, salvo que sean de tiro balanceado.

Los artefactos de tiro balanceado NO deben dirigir sus gases quemados a ambientes cerrados.

No utilizar hornallas y hornos de la cocina para calefaccionar el ambiente.

Al comprar un artefacto, verificar que esté aprobado por un organismo certificador. Debe tener adherida la oblea con el sol naciente que dice “Gas”.