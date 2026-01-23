Banco Provincia incorporó una nueva funcionalidad en Cuenta DNI que permite comprar y vender dólares al tipo de cambio oficial directamente desde la aplicación. De esta manera, quienes ya cuentan con una Caja de Ahorro en dólares en la entidad pueden realizar operaciones de moneda extranjera de forma ágil y sin necesidad de concurrir a una sucursal.

La operatoria se encuentra disponible en el menú principal de la app, en la opción “Comprar / Vender U$D”. La persona usuaria solo debe ingresar el monto deseado y confirmar la transacción para completar la operación.

Para quienes aún no poseen una cuenta en dólares, Cuenta DNI ofrece la posibilidad de abrirla en el momento. El trámite se realiza de manera digital, aceptando los términos y condiciones y el cuadro tarifario correspondiente. La habilitación de la cuenta se concreta en un plazo máximo de 48 horas, tras lo cual se puede comenzar a operar normalmente.

La actualización también suma la opción de transferir dólares, disponible en la misma sección que las transferencias en pesos.

Esta nueva herramienta se integra a otras innovaciones que Banco Provincia incorporó en Cuenta DNI durante 2025, como la gestión de préstamos personales y la constitución de plazos fijos desde la app. En ese período, se otorgaron más de 250 mil préstamos a través de la aplicación, que se consolidó como el principal canal de colocación de este producto.

Además, se constituyeron más de 400 mil plazos fijos mediante Cuenta DNI, lo que representó uno de cada cuatro depósitos realizados bajo esta modalidad en Banco Provincia.